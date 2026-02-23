Из США в Азербайджан – визуальные произведения "Точки невозврата"

В бакинском арт-центре Nine Senses Art Center состоялось открытие персональной выставки азербайджанского и американского художника Вугара Гулиева под символичным названием "Точка невозврата", сообщает Day.Az.

Вечер прошёл в атмосфере вдумчивого диалога со зрителем. Куратор проекта София Франк, обращаясь к гостям, подчеркнула, что в современном мире география насилия стремительно расширяется, а война всё чаще становится фактором, определяющим человеческие судьбы, разрушая привычные условия жизни.

В концепции выставки отмечается, что люди, пережившие войну, уже никогда не будут прежними. У каждого наступает точка невозврата - момент, после которого невозможно вернуться к прошлому. Эта точка может быть утратой - дома, близкого человека, веры в человечность. Но также она может быть обретением новых осознаний...

Вугар Гулиев родился в Азербайджане в 1984 году. Он является выпускником Азербайджанского государственного художественного училища имени Азима Азимзаде и Азербайджанской государственной академии художеств. Его работы экспонировались в Южной Корее, Германии, Франции и других странах. Последние несколько лет художник живёт и работает в США, активно участвует в выставках различных галерей и четырежды занимал первые места в международных арт-проектах.

В представленной экспозиции автор исследует хрупкую природу памяти - то, как со временем меняется восприятие событий, как трансформируются воспоминания под давлением обстоятельств, идеологий и личных переживаний. Каждое полотно становится визуальной метафорой "точки невозврата" - пережитого момента, который невозможно стереть, но можно переосмыслить.

Используя многослойную технику, игру контрастов, ритмику точек и сложную цветовую драматургию, Гулиев создаёт работы, в которых время словно оставляет свой отпечаток. Его картины - это одновременно художественная хроника и философское размышление. В них ощущается боль утраты, но вместе с тем - тонкий луч надежды, напоминание о внутреннем свете, который не гаснет даже в самые тёмные периоды истории.

Выставка "Точка невозврата" становится не просто художественным событием, а пространством для личного диалога зрителя с самим собой - о памяти, выборе, стойкости и о той грани, за которой начинается новое понимание жизни.