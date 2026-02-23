Дорожная карта между Ираном и Азербайджаном может определить перспективы торговых связей - Фарзана Садег
Регулирование дорожной карты по торговому сотрудничеству между Ираном и Азербайджаном может определить четкую перспективу торговых отношений двух стран.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказала министр дорог и городского развития Ирана Фарзана Садег на 17-м заседании Совместной межправительственной комиссии по экономическому, торговому и гуманитарному сотрудничеству.
По ее словам, за последние два года торговый оборот между двумя странами составил 650 миллионов долларов.
Иранский министр отметила, что после визита в Азербайджан Президента Ирана Масуда Пезешкиана две страны открыли новые горизонты в отношениях во всех сферах.
По словам Ф.Садег, подсчеты говорят о продвижении в торговле между двумя странами.
