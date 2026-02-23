В Перу упал вертолет

В южной части Перу военный вертолёт Ми-17 разбился, в результате чего погибло как минимум 15 человек.

Как передает Day.Az, об этом сообщили Военно-воздушные силы страны.

По информации, вертолёт был обнаружен в районе населённого пункта Чала-Вьехо, провинция Каравели, регион Арекипа.

Спасатели, прибывшие на место происшествия, подтвердили гибель 4 членов экипажа и 11 пассажиров. Среди погибших есть дети.

Причины крушения пока не установлены.