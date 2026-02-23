https://news.day.az/world/1817953.html В Перу упал вертолет - много погибших В южной части Перу военный вертолёт Ми-17 разбился, в результате чего погибло как минимум 15 человек. Как передает Day.Az, об этом сообщили Военно-воздушные силы страны. По информации, вертолёт был обнаружен в районе населённого пункта Чала-Вьехо, провинция Каравели, регион Арекипа.
В Перу упал вертолет - много погибших
В южной части Перу военный вертолёт Ми-17 разбился, в результате чего погибло как минимум 15 человек.
Как передает Day.Az, об этом сообщили Военно-воздушные силы страны.
По информации, вертолёт был обнаружен в районе населённого пункта Чала-Вьехо, провинция Каравели, регион Арекипа.
Спасатели, прибывшие на место происшествия, подтвердили гибель 4 членов экипажа и 11 пассажиров. Среди погибших есть дети.
Причины крушения пока не установлены.
