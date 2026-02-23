Иранский министр о регулировании грузоперевозок в рамках коридора "Север-Юг"

С началом строительства железной дороги Решт-Астара в провинции Гилан на севере Ирана в рамках транспортного коридора "Север-Юг" регулирование грузоперевозок между Ираном, Азербайджаном и Россией находится в центре внимания.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказала министр дорог и городского развития Ирана Фарзана Садег на 17-м заседании Совместной межправительственной комиссии по экономическому, торговому и гуманитарному сотрудничеству

По ее словам, на настоящее время для строительства 160-километровой железной дороги у граждан выкуплены права собственности по 120-километровому участку, вдоль которого проходит линия.

Садег отметила, что особое внимание уделяется перевозке 15 миллионов тонн грузов в год между Ираном, Россией и Азербайджаном в рамках коридора "Север-Юг".