Названы сроки вывода войск США из Сирии

Соединенные Штаты Америки и их союзники планируют завершить вывод своих войск с территории Сирии в течение месяца. Об этом сообщил Syria TV со ссылкой на правительственный источник в Дамаске, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Военнослужащие США покидают сейчас базу боевой поддержки "Касрак" на северо-востоке страны. <...> Их численность в Сирии не превышает 1 тысячи человек, и вывод будет завершен в течение 20-30 дней", - сказал источник.

По данным журналистов, сейчас конвои с людьми и военной техникой направляются в Ирак.