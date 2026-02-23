Автомобильный мост Агбенд-Калала соединит Восточный Зангезур с Нахчываном по кратчайшему маршруту

Строительство автомобильного моста Агбенд-Калала уже завершено, и после завершения строительства погранично-таможенной инфраструктуры мост планируется ввести в эксплуатацию.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил заместитель премьер-министра, сопредседатель Совместной с Ираном межправительственной комиссии по экономическому, торговому и гуманитарному сотрудничеству с азербайджанской стороны Шахин Мустафаев на 17-м заседании комиссии в Баку.

Он отметил, что данный проект соединит Восточно-Зангезурский экономический район с Нахчываном самым коротким и эффективным маршрутом, а также станет важной составляющей удобного автомобильного маршрута, связывающего Персидский залив и Черное море.

В то же время было широко обсуждено развитие транспортных коридоров Восток-Запад, Север-Юг, расширение логистических возможностей и транзитного потенциала региона, строительство железнодорожной линии Решт-Астара, которая считается основным элементом транспортного коридора Север-Юг. Было отмечено, что ввод в эксплуатацию этой линии значительно увеличит объем перевозок в направлении Север-Юг и сократит время доставки грузов.