Сахиба Гафарова провела переговоры с председателем комитета парламента Грузии

Спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова встретилась с председателем комитета иностранных отношений парламента Грузии Николозом Шамхарадзе, находящимся в нашей стране с визитом с целью участия в 10-м трёхстороннем заседании комитетов иностранных отношений парламентов Азербайджана, Турции и Грузии.

Об этом Day.Az сообщили в отделе по связям с общественностью и прессы Милли Меджлиса.

На встрече была подчёркнута значимость трёхсторонней встречи, а также упоминалось учреждение данного формата сотрудничества в Баку в 2014-м году, как и проведение последнего заседания комитетов в Азербайджане в 2022-м году в Шуше. Спикер Сахиба Гафарова заявила, что трёхсторонние отношения между Азербайджаном, Грузией и Турцией вносят вклад в мир, стабильность, сотрудничество и экономическое развитие в регионе.

Николоз Шамхарадзе передал спикеру Милли Меджлиса приветствия председателя парламента Грузии Шалвы Папуашвили.

В беседе выражалось удовлетворение нынешним высоким уровнем связей между Азербайджаном и Грузией, и отмечалось, что сотрудничество наших стран продолжается с успехом также и в реализации стратегических проектов в регионе. Было отмечено успешное развитие отношений между нашими странами и в рамках парламентов; подчёркивалась важная роль контактов между спикерами и депутатами парламентов в дальнейшем расширении наших отношений. Было отмечено и то, что наши парламенты сотрудничают как на двусторонней основе, так и в рамках международных парламентских организаций.

Спикер Сахиба Гафарова поделилась мыслями о новых возможностях в регионе после Вашингтонского саммита августа прошлого года.

Николоз Шамхарадзе, в свою очередь, отметил, что мирный процесс между Азербайджаном и Арменией будет полезен для всех трёх стран региона, и подчеркнул поддержку этого процесса Грузией.

На встрече также был проведён обмен мнениями по другим вопросам, представляющим обоюдный интерес.