Найдено секретное место хранения фото и компьютеров Эпштейна

Американский финансист Джеффри Эпштейн прятал фото и компьютеры на секретных складах в разных штатах США. Об этом пишет издание The Telegraph, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"[Эпштейн] арендовал шесть складских помещений в разных штатах США и использовал их для хранения вещей со своих объектов недвижимости, в том числе компьютеров с Литл-Сент-Джеймс, его частного острова в Карибском море", - указали журналисты после проведенного расследования.

По данным издания, еще в середине 2000-х годов Джеффри Эпштейн получил информацию о готовящемся у него обыске. После этого он нанял частных детективов, которые и переместили компьютеры в секретное хранилище. За это они получили крупную сумму - несколько десятков тысяч долларов.