https://news.day.az/politics/1817935.html Азербайджан и Иран подписали меморандум о сотрудничестве - ФОТО Между Азербайджаном и Ираном подписан меморандум о сотрудничестве по итогам 17-го заседания Совместной межправительственной комиссии по экономическому, торговому и гуманитарному сотрудничеству.
Азербайджан и Иран подписали меморандум о сотрудничестве - ФОТО
Между Азербайджаном и Ираном подписан меморандум о сотрудничестве по итогам 17-го заседания Совместной межправительственной комиссии по экономическому, торговому и гуманитарному сотрудничеству.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, меморандум о сотрудничестве по итогам 17-го заседания Совместной межправительственной комиссии подписали заместитель премьер-министра Азербайджана Шахин Мустафаев и министр дорожного строительства и городского развития Ирана Фарзана Садег.
Меморандум предусматривает укрепление и продолжение сотрудничества в области транспорта, транзита, промышленности, культуры, торговли, туризма и других областях.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре