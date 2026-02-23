https://news.day.az/sport/1817907.html Мария Стадник получила должность Составы национальных сборных по женской борьбе сформированы заново. Мария Стадник назначена старшим тренером национальной сборной в возрастных группах U17 и U15. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Федерацию борьбы Азербайджана. Отмечается, что в тренерский состав также вошли Ровшан Умудов и Солмаз Адилова.
