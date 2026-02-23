За эти публикации придется отвечать

Генеральная прокуратура Азербайджана обратилась к гражданам в связи с поведением в социальных сетях.

Как передает Day.Az, в обращении говорится:

"В современную эпоху цифровая трансформация формирует не только технологические новшества, но и новые модели поведения в виртуальной среде. В последнее время общественные деятели, активные представители гражданского общества и соответствующие государственные структуры широко пропагандируют необходимость соблюдения в интернет-пространстве общепринятых норм совместного проживания и стандартов этического поведения.

Однако с сожалением следует отметить, что по-прежнему существуют отдельные лица, игнорирующие эти системные призывы, открыто проявляющие неуважение к обществу и посягающие на систему наших национально-нравственных ценностей. Подобная деятельность, засоряющая интернет-пространство публикациями и трансляциями, противоречащими моральным нормам, представляет серьезную угрозу нравственному здоровью общества, охраняемому государством.

В частности, случаи, подрывающие святость института семьи, тиражирующие искаженные представления о внутрисемейных отношениях и демонстрирующие манеру выражения, не соответствующую нормам общения, вызывают жесткую правовую реакцию.

С целью предотвращения подобных негативных действий в законодательстве предусмотрены конкретные механизмы регулирования.

Так, в соответствии со статьей 510.2 Кодекса об административных проступках Азербайджанской Республики, при массовой демонстрации в интернет-ресурсах или информационно-телекоммуникационных сетях:

совершение действий, оскорбляющих общественную нравственность и выражающих явное неуважение к обществу;

использование непристойных выражений либо совершение жестов, создающих впечатление такого содержания;

демонстрация частей человеческого тела в форме, противоречащей нормам морали и национально-нравственным ценностям -

влечет серьезную административную ответственность.

В рамках правовых мер, реализованных Управлением по делам вне уголовного преследования Генеральной прокуратуры, были установлены 6 лиц, допустивших действия, оскорбляющие нравственность и нарушающие требования указанной статьи, и они привлечены к административной ответственности. По итогам судебного разбирательства в отношении 4 из них применен административный арест, в отношении 2 - административный штраф.

Учитывая изложенное, Генеральная прокуратура вновь обращается к гражданам и подчеркивает, что виртуальное пространство не является зоной вне закона или вне контроля. В этой связи призываем граждан, особенно пользователей социальных сетей, воздерживаться от подобных негативных проявлений и строго соблюдать нормы этики и требования законодательства при использовании интернет-ресурсов.

Помните, что каждый несет установленную законом ответственность за призывы и публикуемый контент в цифровой среде. В дальнейшем также будут приниматься строгие меры в отношении любых противоправных действий, направленных против наших национальных нравственных ценностей".