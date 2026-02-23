Трамп предупредил советников о масштабной атаке на Иран

Если дипломатия или ограниченный удар США по Ирану не заставят Тегеран отказаться от ядерной программы, будет рассмотрена возможность более мощной атаки, направленная на смещение верховного лидера Али Хаменеи. Об этом, как пишет The New York Times (NYT) со ссылкой на источники, американский президент Дональд Трамп предупредил своих советников, передает Day.Az со ссылкой на РБК.

Окончательное решение пока не принято. По словам источников издания, Трамп склоняется к нанесению удара в ближайшие дни, который призван побудить иранские власти отказаться от разработки ядерного арсенала.

В числе потенциальных целей NYT назвала штаб-квартиру Корпуса стражей исламской революции (КСИР), ядерные объекты Ирана, а также места, где разрабатывают баллистические ракеты.

Как пишет газета, обещанный Трампом удар в случае провала переговоров или точечных ударов может начаться в конце этого года.

