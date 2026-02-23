Назван объем двусторонних грузоперевозок Азербайджана и Ирана

Азербайджан и Иран выступают важными транзитными партнерами в рамках международного транспортного коридора "Север - Юг".

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил заместитель премьер-министра, сопредседатель Совместной с Ираном межправительственной комиссии по экономическому, торговому и гуманитарному сотрудничеству с азербайджанской стороны Шахин Мустафаев на 17-м заседании комиссии в Баку.

Он отметил, что в 2025 году объем двусторонних грузоперевозок достиг 2,3 миллиона тонн, что свидетельствует о положительной динамике роста. По словам Шахина Мустафаева, рост был зафиксирован как в автомобильных, так и в железнодорожных перевозках.

"С точки зрения реализации потенциала международного транспортного коридора "Север-Юг" важное значение имеет строительство участка Решт-Астара. Грузовой терминал Астара имеет особое значение как важная составляющая международного транспортного коридора "Север-Юг". Предусмотренная мощность терминала до 5 миллионов тонн вносит большой вклад в повышение транзитного потенциала этого маршрута", - добавил он.