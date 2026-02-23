В Британии задержали связанного с Эпштейном лорда

Бывший посол Великобритании в США лорд Питер Мандельсон, которого обвиняли в связях с американским финансистом Джеффри Эпштейном, был задержан в Лондоне.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает британское издание The Times.

"Сегодня днем полицейские в штатском вывели лорда Мандельсона из его лондонского дома", - отмечено в публикации.

Детали обвинений, предъявленных лорду Мандельсону, пока неизвестны. Сам экс-посол и его адвокаты ситуацию также не успели прокомментировать. Ранее полиция уже проводила обыски в доме дипломата, связанного, как считается, с делом Джеффри Эпштейна.

Предполагается, что лорд Питер Мандельсон передал финансисту-педофилу конфиденциальную переписку членов правительства Великобритании. Кроме того, стало известно о банковском переводе на сумму 75 тысяч долларов дипломату от Эпштейна.