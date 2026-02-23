Участие в Совете мира усиливает международный авторитет Азербайджана и Казахстана.

Об этом в комментарии Day.Az сказал казахстанский политолог Нурболат Нышанбаев.

"Участие Азербайджана и Казахстана в Совете мира демонстрирует стремление обеих стран закрепиться в роли посредников и доноров стабилизационных инициатив, особенно в контексте восстановления Газы. Присутствие Казахстана и Азербайджана придает Совету мира дополнительную легитимность как структуре, опирающейся не только на западные, но и на "средние державы" Евразии", - сказал он.

По его словам, их голос становится заметнее из-за активной многовекторной дипломатии и стремления участвовать в урегулировании кризисов за пределами собственных регионов.

"Кроме того, участие стран Центральной Азии и Южного Кавказа отражает сдвиг к более полицентричной международной архитектуре, где региональные акторы претендуют на роль посредников. Баку и Астана могут дополнять друг друга в вопросах энергетической и транспортной безопасности, а также в развитии гуманитарных и инфраструктурных проектов, связанных с постконфликтным восстановлением", - сказал Нышанбаев.

Политолог отметил, что сотрудничество уже опирается на тесные связи в логистике, энергетике и межрегиональных коридорах, что облегчает координацию инициатив на международных площадках.

"Казахстан способен предложить нейтральную переговорную площадку и миротворческий опыт, тогда как Азербайджан - финансовые ресурсы и связи с ближневосточным и тюркским пространством. В совокупности это формирует связку дипломатии посредничества и экономического участия, востребованную в повестке Совета мира. Участие в Совете мира усиливает международный авторитет обеих стран, поскольку они позиционируют себя как ответственные акторы. Азербайджан и Казахстан демонстрируют способность влиять на процессы за пределами собственных регионов. В условиях фрагментации глобального порядка их активность в Совете мира позволяет им закрепиться как сторонникам дипломатического урегулирования и многостороннего сотрудничества", - добавил Нышанбаев.

Напомним, что 19 февраля в Вашингтоне состоялось первое заседание Совета мира. Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев приняли участие в заседании.

Али Гасымов