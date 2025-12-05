В Баку проходит I заседание министров труда, занятости и социальной защиты стран-членов ОТГ

В Баку проходит первое заседание министров труда, занятости и социальной защиты стран-членов Организации тюркских государств (ОТГ).

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, на заседании под названием "Сотрудничество в сфере труда во имя общего процветания в тюркских государствах" принимают участие руководители органов труда, занятости, социальной защиты стран-членов ОТГ (Азербайджан, Турция, Узбекистан, Казахстан, Кыргызстан) и стран-наблюдателей (Турецкая Республика Северного Кипра, Венгрия, Туркменистан).

На мероприятии выступят министр труда и социальной защиты населения Азербайджанской Республики Анар Алиев, генеральный секретарь ОТГ Кубанычбек Омуралиев, первый заместитель министра труда, социальной защиты и миграции Кыргызстана Камчибек Досматов, заместитель министра занятости и сокращения бедности Узбекистана Сироджиддин Бобокулов, заместитель министра труда и социальной защиты Казахстана Виктория Шегай, министр труда и социальной защиты Турецкой Республики Северного Кипра Огузхан Хашипоглу, государственный секретарь по политике занятости Министерства национальной экономики Венгрии Шандор Чомба и заместитель министра труда и социальной защиты Туркменистана Халбиби Тачджанова.

В заключение будет подписана Декларация Первого заседания министров труда, занятости и социальной защиты Организации тюркоязычных государств.

