В Ливане рассказали об итогах переговоров с Израилем
Ливан назвал "превосходными" итоги переговоров с Израилем в Рас-эн-Накуре. Об этом сообщает телеканал LBCI со ссылкой на источники, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Отмечается, что делегации Ливана и Израиля обменялись идеями о перспективном экономическом сотрудничестве в пограничных районах на переговорах.
Кроме того, стороны обсудили вопросы разоружения шиитской организации "Хезболла" и израильских авиаударов по Ливану.
