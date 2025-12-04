В Ливане рассказали об итогах переговоров с Израилем

Ливан назвал "превосходными" итоги переговоров с Израилем в Рас-эн-Накуре. Об этом сообщает телеканал LBCI со ссылкой на источники, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что делегации Ливана и Израиля обменялись идеями о перспективном экономическом сотрудничестве в пограничных районах на переговорах.

Кроме того, стороны обсудили вопросы разоружения шиитской организации "Хезболла" и израильских авиаударов по Ливану.