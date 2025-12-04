Доходы Бакинского метрополитена возросли

В январе-сентябре текущего года доходы ЗАО "Бакинский метрополитен" от пассажироперевозок составили 78,871 млн манатов.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, по подсчетам на основе данных Государственного комитета по статистике, это на 12,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

За отчетный период Бакинским метрополитеном было перевезено 162,575 млн пассажиров. Это на 2,4% меньше, чем годом ранее.

Следует отметить, что в январе-сентябре 2025 года предприятия и физические лица, осуществляющие деятельность в транспортном секторе Азербайджана, перевезли 177,7 млн ​​тонн грузов и 1,565 млрд пассажиров.

По сравнению с аналогичным периодом 2024 года грузоперевозки увеличились на 2,5%, пассажироперевозки - на 5,4%. 61,3% грузов было перевезено автомобильным транспортом, 27,6% - трубопроводами, 7% - железнодорожным, 3,9% - морским и 0,2% - воздушным транспортом. 89% пассажиров было перевезено на автомобилях, 10,4% - метрополитеном, остальные - другими видами транспорта.