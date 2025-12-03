TikTok сделал фейковую игру хитом

В TikTok завирусились стримы и ролики про несуществующую игру Bird Game 3, сгенерированные ИИ.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Количество поисковых запросов по несуществующей игре растëт в геометрической прогрессии уже более недели, как и количество генерируемого по данной "игре" ИИ-контента.

Уже несколько студий и ряд энтузиастов заявили, что создадут игру по мотивам тренда.