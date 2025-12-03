https://news.day.az/hitech/1799394.html TikTok сделал фейковую игру хитом - ВИДЕО В TikTok завирусились стримы и ролики про несуществующую игру Bird Game 3, сгенерированные ИИ. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Количество поисковых запросов по несуществующей игре растëт в геометрической прогрессии уже более недели, как и количество генерируемого по данной "игре" ИИ-контента.
