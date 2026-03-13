Turkish Airlines теперь летает в Ереван

- что это значит для Армении?

Автор: Ибрагим Алиев

11 марта произошло, можно сказать, историческое событие в отношениях Турции и Армении - самолет Turkish Airlines выполнил первый рейс по маршруту Стамбул-Ереван.

Рейсы по маршруту Стамбул-Ереван-Стамбул будут выполняться ежедневно. Начиная с 14 мая, частота полетов увеличится до 10 раз в неделю, а с 15 июня - до 14 раз в неделю.

Появление регулярных рейсов крупнейшей турецкой авиакомпании между двумя столицами, происходящее на фоне постепенной нормализации отношений, имеет практическое значение прежде всего для обычных пассажиров и туристов. На протяжении многих лет авиасообщение между странами оставалось ограниченным, поддерживаясь несколькими перевозчиками и сравнительно небольшим количеством рейсов. Теперь на маршруте появляется крупная авиакомпания с широкой сетью направлений и устойчивым расписанием.

При этом часть армянского общества продолжает воспринимать любые шаги к сближению с Турцией крайне болезненно. Появление Turkish Airlines в Армении уже вызвало настоящую истерику у реваншистских кругов, которые традиционно реагируют подобным образом на любое развитие контактов с Анкарой. Даже такие практические решения, как развитие авиасообщения, они пытаются рассматривать исключительно через политическую призму. Подобная реакция нередко сопровождается обвинениями властей в уступках. Между тем более спокойный анализ показывает, что восстановление контактов с соседними странами отвечает долгосрочным интересам самой Армении. Именно поэтому нынешний официальный Ереван постепенно продвигает линию на нормализацию отношений и развитие прагматичного диалога в регионе.

Для армянских туристов происходящее имеет вполне понятное значение, открывая дополнительные возможности для поездок. Стамбул давно входит в число популярных направлений для коротких путешествий из Армении. Расположенный всего в нескольких часах полета, этот город позволяет легко планировать поездки на несколько дней. Многие приезжают сюда ради прогулок по историческим кварталам, посещения музеев, шопинга и знакомства с местной кухней.

Сам Стамбул, оставаясь одним из крупнейших туристических центров региона, ежегодно принимает миллионы гостей. Богатая история города, разнообразная архитектура, крупные рынки и насыщенная культурная жизнь давно делают его привлекательным для путешественников из разных стран, включая Армению.

Увеличение числа рейсов между двумя городами напрямую влияет на удобство путешествий, позволяя пассажирам легче подбирать подходящее время вылета и планировать поездки. При более частом расписании дорога перестает зависеть от редких дат, что особенно важно для туристических маршрутов.

Рост количества перелетов отражается и на рынке авиабилетов, где увеличение предложения обычно формирует более гибкую ценовую ситуацию. При наличии нескольких перевозчиков и более частых рейсов пассажиры получают больше вариантов, выбирая наиболее удобные предложения.

Отдельную роль играет транзитный потенциал Стамбула, который за последние годы превратился в один из крупнейших авиационных узлов Евразии. Соединяя десятки направлений в Европе, Азии и на Ближнем Востоке, этот город дает пассажирам из Армении дополнительные возможности для дальнейших путешествий через один пересадочный пункт.

Для Турции развитие авиасообщения также представляет интерес, учитывая важность туристической отрасли для экономики страны. Стамбул уже много лет принимает гостей из Армении, и этот поток сохраняется даже при закрытой сухопутной границе.

Стабильный спрос на поездки подтверждается тем, что ежегодно Турцию посещают десятки тысяч граждан Армении. Основным пунктом назначения остается именно Стамбул, привлекающий гостей музеями, историческими районами, рынками и разнообразной городской атмосферой.

При увеличении частоты рейсов этот поток может постепенно расти. Когда дорога становится проще и удобнее, люди чаще выбирают подобные направления для короткого отдыха, превращая их в привычный маршрут.

При этом сам факт появления рейсов крупнейшей турецкой авиакомпании между двумя столицами имеет и символическое значение, отражая постепенное изменение атмосферы в отношениях между странами. Подобные шаги формируют основу для более активных контактов между людьми.

Опыт международных отношений показывает, что именно транспортные связи часто становятся одним из первых элементов постепенного сближения государств. С увеличением числа поездок растет количество деловых, культурных и туристических контактов между обществами.

Так что хватит паясничать. Ничего плохого от появления в Армении Turkish Airlines нет. Запуск регулярных рейсов между Стамбулом и Ереваном можно рассматривать как важный шаг в развитии контактов между Турцией и Арменией. Для армянских туристов это прежде всего больше удобства и возможностей для путешествий. Для региона в целом - еще один сигнал того, что процесс постепенной нормализации отношений продолжает двигаться вперед.