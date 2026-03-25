В Габале пройдет "Кубок Большого Кавказа по искусству и танцу – 2026"

В Габалинском культурном центре 29 марта состоится международный конкурс "Böyük Qafqaz İncəsənət və Rəqs Kuboku - 2026" (Кубок Большого Кавказа по искусству и танцу), организованный Ассоциацией танца Азербайджана и Союзом Молодежи Азербайджана.

Цель конкурса - выявление и поддержка талантливых детей и молодежи, развитие искусства и создание творческой платформы для обмена опытом между коллективами из различных регионов страны, передает Day.Az.

В рамках мероприятия участники представят номера в различных направлениях искусства. В программе - хореография, вокал, исполнение на народных и классических музыкальных инструментах, а также другие сценические жанры.

Выступления конкурсантов будет оценивать профессиональное жюри. Победители будут награждены дипломами и кубками, а лучший номер получит главный приз конкурса - Grand Prix.

Отметим, что конкурс "Böyük Qafqaz İncəsənət və Rəqs Kuboku" ежегодно объединяет большое количество молодых исполнителей и способствует развитию культурных и творческих инициатив.

Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az, Azernews.Az