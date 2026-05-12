Жесткое напоминание Президента Ильхама Алиева: Баку - самостоятельный центр силы

Автор: Акпер Гасанов

Главное в большой политике - не только сила ресурсов, но и способность своевременно, четко и жестко расставлять акценты. Именно это качество отличает Президента Азербайджана Ильхама Алиева как политика стратегического масштаба. Последние события вокруг саммита Европейского политического сообщества в Ереване и после него лишь подтвердили: Баку не намерен мириться с двойными стандартами, политическим давлением и попытками навязать чужую повестку.

Выступление на саммите главы азербайджанского государства, пусть и в дистанционном формате, стало точечной и выверенной демонстрацией новой реальности. Азербайджан является государством, формирующим региональную и во многом более широкую геополитическую повестку. Посыл главы государства был предельно ясен: невозможно говорить о партнерстве, параллельно подрывая его через политически мотивированные атаки и информационные кампании. Такая позиция - не просто дипломатическая реплика, это отражение изменившегося баланса сил.

Особое внимание в выступлении Президента Ильхама Алиева было уделено деструктивной роли отдельных европейских институтов, прежде всего Европейского парламента, чьи резолюции скатывались к откровенному абсурду. В частности, призывы к освобождению лиц, причастных к военным преступлениям против Азербайджана, - это попытка ревизии самой идеи справедливости. Подобные шаги фактически нивелируют страдания жертв армянской оккупации и поощряют безнаказанность, формируя опасный прецедент.

Показательно, что позиция Баку находит понимание внутри Европы. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо открыто признал обоснованность аргументов Азербайджана. Этот факт важен не столько сам по себе, сколько как индикатор: в Европе растет число политиков, готовых смотреть на ситуацию без идеологических шор. Однако ключ к пониманию нынешней позиции Азербайджана лежит глубже - в итогах Второй Карабахской войны, ставшей переломным моментом в новейшей истории страны.

За 44 дня Баку не только восстановил свою территориальную целостность, но и сломал сложившуюся десятилетиями систему международного давления и навязываемых компромиссов. Вопреки усилиям сопредседателей Минской группы ОБСЕ, за которыми стояли крупнейшие мировые державы, Азербайджан довёл операцию по восстановлению своей территориальной целостности до логического завершения.

Именно здесь проявилась стратегическая глубина курса, заложенного еще Великим лидером Гейдаром Алиевым. Мы помним, сколь огромные усилия определенные силы в Москве и в рядах мирового армянства приложили к тому, чтобы добиться лишения Гейдара Алиева статуса одного из руководителей СССР. Им это было необходимо для реализации своих захватнических планов против Азербайджана.

Но именно возвращение к власти в Азербайджане Гейдара Алиева стало отправной точкой формирования сильного государства - с устойчивой экономикой, боеспособной армией и консолидированным обществом. Общенациональный лидер не просто стабилизировал страну после тяжелого периода - он заложил фундамент будущей победы.

Президент Ильхам Алиев этот фундамент не только сохранил, но и развил. Экономическая модернизация, энергетическая дипломатия, усиление армии и последовательная внешняя политика создали тот ресурс, который позволил Азербайджану действовать самостоятельно и решительно. В результате - полный разгром так называемого "карабахского движения", ликвидация сепаратистской структуры и восстановление суверенитета на всей территории страны.

Бывшие главари карабахской хунты сегодня несут ответственность за совершенные преступления. Это акт правосудия, который закрывает одну из самых болезненных страниц истории. Без этого невозможно было бы говорить о настоящем мире и стабильности. Фактически была демонтирована идеология, сформированная мировым армянством еще в конце 1980-х годов. Историческая победа Азербайджана обнулила саму основу территориальных претензий к нашей стране. Отныне Баку не обороняется, а задает правила игры.

Именно поэтому сегодняшние попытки давления, включая миссию европейских "наблюдателей" в Армении, воспринимаются в Азербайджане как продолжение устаревшей логики. Эта "дипломатия биноклей", активно продвигаемая, в частности, Францией, не имеет реального содержания. Она не способна изменить баланс сил, но способна создать иллюзию вовлеченности.

Именно иллюзию. Ведь в Баку ясно дали понять: любые попытки реваншизма будут пресекаться - причем не постфактум, а превентивно. Это принципиально новый подход, основанный на уверенности в собственных силах и четком понимании национальных интересов. Всем раз и навсегда пора понять, что Азербайджан сегодня - это государство, которое не только восстановило свою территориальную целостность, но и кардинально изменило свою роль в международной системе.

Победа в освободительной войне с Арменией стала не финалом, а началом нового этапа - этапа, где Баку выступает как самостоятельный центр силы. И в этом контексте Президент Ильхам Алиев внес ключевой вклад. Он вошел в историю как лидер, который не только вернул земли, но и сломал систему, десятилетиями работавшую против нашей страны. Он доказал: в современном мире выигрывают не те, кто громче говорит о ценностях, а те, кто способен их отстоять.