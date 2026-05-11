Азербайджанский паратаэквондист стал призером чемпионата Европы

В Мюнхене (Германия) стартовал чемпионат Европы по паратаэквондо.

Как сообщает Day.Az со ссылкой İdman.Biz, в первый соревновательный день серебряную медаль сборной Азербайджана принес Сабир Зейналов, выступавший в категории K44 в весе до 58 кг.

Азербайджанский спортсмен начал турнир с победы над представителем Польши Касьяном Миколайчаком в четвертьфинале, благодаря чему вышел в полуфинал.

На следующей стадии соперник Зейналова - турецкий спортсмен Али Джан Озджан - не смог выйти на поединок из-за травмы, и представитель Азербайджана автоматически получил путевку в финал.

В решающем поединке Сабир Зейналов встретился с паралимпийским чемпионом из Израиля Асафом Ясуром. Азербайджанец уступил в заключительном раунде и стал серебряным призером чемпионата Европы.

Для Зейналова эта медаль стала первой в карьере на чемпионатах Европы по паратаэквондо.