Япония получит первую партию сырой нефти из Азербайджана после войны в Иране

Танкер с азербайджанской сырой нефтью прибудет в Японию в ближайшие дни.

Как передает Day.Az со ссылкой на "Reuters", об этом заявили в Министерстве экономики, торговли и промышленности Японии.

Танкер, перевозящий азербайджанскую сырую нефть, может зайти в порт уже во вторник", - говорится в сегодняшнем сообщении министерства.

Согласно информации, это будет первая партия нефти из Центральной Азии, отправленная в Японию с момента начала войны в Иране в феврале этого года.

В министерстве отметили, что данная поставка является важным поворотным моментом для энергетической безопасности страны и частью стратегии диверсификации источников энергии.

Отметим, до войны Япония обеспечивала около 95% своих потребностей в сырой нефти за счет Ближнего Востока. Однако ограничение Ираном движения танкеров в Ормузском проливе серьезно нарушило эту цепочку поставок и вынудило страну искать альтернативные источники.