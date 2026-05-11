Иран потребовал снять нефтяные санкции США

Иран потребовал отменить американские санкции в отношении своей нефти в течение 30 дней после возможного заключения соглашения с Вашингтоном по урегулированию конфликт.

Согласно информации, данное условие содержится в последнем ответе Тегерана на предложение США, который был передан Пакистану.

Сообщается, что Иран также направил требование о разморозке иранских активов и снятии морской блокады с портов страны.