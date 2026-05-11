https://news.day.az/world/1833550.html Иран потребовал снять нефтяные санкции США Иран потребовал отменить американские санкции в отношении своей нефти в течение 30 дней после возможного заключения соглашения с Вашингтоном по урегулированию конфликт. Как передает Day.Az, об этом сообщают иранские СМИ.
Согласно информации, данное условие содержится в последнем ответе Тегерана на предложение США, который был передан Пакистану.
Сообщается, что Иран также направил требование о разморозке иранских активов и снятии морской блокады с портов страны.
