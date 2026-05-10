Нетаньяху назвал условие завершения войны в Иране

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что война с Ираном не может считаться завершённой до тех пор, пока высокообогащенный уран не будет вывезен с территории Ирана.

Как передает Day.Az, Нетаньяху сказал в интервью "CBS News", что объекты Ирана по обогащению урана должны быть демонтированы, а высокообогащённый уран должен быть вывезен из страны: "Мы уже значительно ослабили ядерный потенциал Ирана, а также его прокси-силы в других странах и потенциал по производству ракет. Однако всё это ещё существует, и предстоит многое сделать".

Премьер-министр Израиля отказался говорить о том, что произойдёт, если не будет достигнуто соглашение по иранским ядерным материалам: "Я не буду давать по этому поводу никаких временных рамок, но скажу, что это чрезвычайно важная миссия".