Президент Ильхам Алиев: Высоко ценю наше партнерство со Словакией
Президент Ильхам Алиев поделился в своем аккаунте в социальной сети X публикацией в связи с добрыми словами об Азербайджане, написанными Премьер-министром Словакии Робертом Фицо в его аккаунте в социальных медиа.
Day.Az представляет публикацию: "Дорогой Роберт, благодарю Вас за правдивые и ценные мысли об Азербайджане. Высоко ценю наше партнерство. Еще раз выражаю признательность за гостеприимство, оказанное в ходе моего визита в Словакию, и с нетерпением жду скорейшей встречи с Вами в Баку".
