Постоянную подзарядку телефона назвали вредной

Эксперт НТИ по новым материалам и технологиям Евгений Вишневский назвал постоянную подзарядку телефона вредной для устройства.

Он объяснил, что аккумуляторы смартфонов наиболее чувствительны к предельным значениям заряда - 0 и 100 процентов. "Если смартфон всю ночь или целый день заряжается, оставаясь на отметке 100 процентов, химическая структура батареи постепенно разрушается", - предупредил он.

Чтобы продлить срок службы аккумулятора телефона, он призвал использовать умные функции, оптимизированную зарядку и режим защиты аккумулятора. "В идеале заряжайте телефон, когда зарядка достигла 20 процентов, и выключайте на 80 процентах. Во время зарядки не используйте тяжелые для смартфона программы, чтобы он не перегревался", - заключил эксперт.