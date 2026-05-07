Разлитое масло на дороге привело к ДТП в Барде

В Бардинском районе скользкая дорога стала причиной цепной аварии.

Как сообщает Day.Az, причиной происшествия стало разлитое на асфальтовом покрытии маслянистое вещество. В результате движущиеся автомобили потеряли управление и столкнулись друг с другом.

По словам очевидцев, из-за сильной скользкости дороги водителям было трудно остановить машины, что привело к столкновению нескольких транспортных средств.

Сообщается, что по факту аварии соответствующими структурами проводится расследование. Уточняются точные причины происшествия и информация о пострадавших.