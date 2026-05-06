Трамп назвал условие завершения операции против Ирана
Президент США Дональд Трамп заявил, что операция "Эпическая ярость" будет завершена, если Иран согласится выполнить ранее согласованные условия.
Как передает Day.Az, соответствующее заявление он опубликовал в Truth Social.
По словам Трампа, в случае согласия Тегерана "уже легендарная" операция "Эпическая ярость" завершится, а блокада, которую он назвал весьма эффективной, позволит открыть Ормузский пролив для всех сторон, включая сам Иран.
При этом президент США предупредил, что отказ Ирана от договоренностей приведет к возобновлению ударов.
"Если они не согласятся, начнутся бомбардировки, и, к сожалению, они будут на гораздо более высоком уровне и с большей интенсивностью, чем раньше", - заявил Трамп.
Ормузский пролив остается одним из ключевых маршрутов мировой энергетической торговли. Любая эскалация вокруг него напрямую влияет на безопасность судоходства и стабильность поставок нефти и газа на мировые рынки.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре