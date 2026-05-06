Трамп назвал условие завершения операции против Ирана

Президент США Дональд Трамп заявил, что операция "Эпическая ярость" будет завершена, если Иран согласится выполнить ранее согласованные условия.

По словам Трампа, в случае согласия Тегерана "уже легендарная" операция "Эпическая ярость" завершится, а блокада, которую он назвал весьма эффективной, позволит открыть Ормузский пролив для всех сторон, включая сам Иран.

При этом президент США предупредил, что отказ Ирана от договоренностей приведет к возобновлению ударов.

"Если они не согласятся, начнутся бомбардировки, и, к сожалению, они будут на гораздо более высоком уровне и с большей интенсивностью, чем раньше", - заявил Трамп.

Ормузский пролив остается одним из ключевых маршрутов мировой энергетической торговли. Любая эскалация вокруг него напрямую влияет на безопасность судоходства и стабильность поставок нефти и газа на мировые рынки.