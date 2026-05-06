ЦБА объявил прогноз по инфляции

Годовая инфляция в Азербайджане остается в пределах целевого диапазона.

Как передает Day.Az, об этом говорится в информации Центрального банка Азербайджана.

Отмечается, что в марте 2026 года 12-месячная инфляция составила 5,6%. Годовой рост цен по продовольственным товарам, алкогольным напиткам и табачной продукции составил 6,5%, по платным услугам - 5,7%, по непродовольственным товарам - 3,7%. Годовая базовая инфляция составила 5,5%.

Сообщается, что согласно базовому сценарию, в текущем и следующем годах годовая инфляция останется в пределах целевого диапазона.

"Так, согласно майскому прогнозу по базовому сценарию, ожидается, что годовая инфляция составит 5,9% в 2026 году и 4,5% в 2027 году. Пересмотр прогноза инфляции в сторону повышения в основном обусловлен активизацией внешних затратных факторов. К ним относятся ускорение роста мировых цен на продовольствие, усиление инфляционного давления в странах - торговых партнёрах, а также замедление темпов укрепления номинального эффективного обменного курса. Ослабление факторов спроса по сравнению с февральским прогнозом частично нейтрализовало инфляционное воздействие факторов предложения. В целом, согласно майскому прогнозу, ожидается, что значительная часть инфляции будет формироваться за счет факторов предложения", - говорится в сообщении.

Также подчеркивается, что с момента предыдущего заседания усиление геополитической напряжённости повысило роль внешних факторов в балансе инфляционных рисков:

"Конфликт на Ближнем Востоке, создавая препятствия в цепочках поставок, привёл к росту транспортных и страховых расходов, а также усилил волатильность цен на глобальных энергетических рынках в сторону роста. Сохранение этих процессов в оставшийся период года станет ключевым фактором, определяющим динамику инфляции в странах - торговых партнерах. Отметим, что международные финансово-кредитные организации также пересмотрели прогнозы глобальной инфляции на текущий год в сторону повышения. В последующие периоды масштаб импортируемой инфляции будет зависеть не только от уровня инфляции у торговых партнеров, но и от динамики номинального эффективного обменного курса. Одним из основных внутренних факторов риска остаётся возможное усиление потребления под влиянием инфляционных ожиданий, превышающее прогнозируемый уровень", - отмечается в сообщении.