В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о письме армян Эммануэлю Макрону.

Day.Az представляет публикацию:

Родственники без вести пропавших армянских солдат в Карабахе буквально перехватили Эммануэля Макрона во время его утренней пробежки. Видимо, в армянском обществе созрел "гениальный" план: лучший способ достучаться до президента Франции - это вручить ему письмо в тот короткий промежуток времени, когда он сжигает калории между круассаном и очередным пафосным выражением "глубокой озабоченности".



Поразительно, с какой виртуозностью армянское общество продолжает обходить острые углы реальности. Задать элементарный, бьющий под дых вопрос собственному руководству: "А какого, собственно, черта наши сыновья делали на международно признанной территории Азербайджана?" - здесь считается чем-то неприличным, почти кощунственным.

Но признать очевидное - слишком логично, а логика в этих широтах давно в дефиците. Куда комфортнее и привычнее рыдать в дорогой европейский лацкан и жонглировать протертыми до дыр лозунгами.

В рамках такой картины мира "патриотизм" обретает весьма специфический привкус. Виноваты всегда "внешние силы", "коварные соседи" или "равнодушный мир", но только не те политики, что гнали парней в мясорубку, выдавая это за "историческую необходимость".

Вместо того чтобы требовать ответа от тех, кто отдавал приказы, люди бегают за иностранными лидерами в надежде на чудо.

Но Макрон продолжит свой бег, письмо затеряется в недрах Елисейского дворца, а неудобный вопрос о том, за что на самом деле гибли эти солдаты, так и останется висеть в разреженном воздухе Еревана, не озвученный никем из тех, кто сегодня ищет виноватых на стороне.