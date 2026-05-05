Азербайджанская делегация провела ряд встреч в рамках Ежегодного заседания АБР

В городе Самарканд (Узбекистан) в рамках Ежегодного заседания Азиатского банка развития (АБР) министр финансов Азербайджана Сахиль Бабаев принял участие в пленарной сессии Совета управляющих на тему "Трансформация глобальных цепочек добавленной стоимости, технологий и инклюзивного роста".

На заседании были обсуждены вопросы технологической трансформации глобальных цепочек добавленной стоимости, углубления региональной интеграции и укрепления экономической устойчивости. Было отмечено, что автоматизация, искусственный интеллект и цифровые технологии стремительно меняют производственные и логистические цепочки, повышают роль сектора услуг и создают новые вызовы.

В то же время была подчеркнута важность развития навыков, совершенствования инфраструктуры, цифровизации и расширения доступа к финансированию для более эффективной интеграции развивающихся стран в глобальные цепочки добавленной стоимости. В этом контексте была отмечена ведущая роль АБР в укреплении экономической устойчивости посредством усиления регионального сотрудничества и диверсификации цепочек поставок.

В рамках ежегодного заседания министр финансов Азербайджана С. Бабаев встретился с министром финансов Грузии Лашей Хуцишвили. В ходе встречи было подчеркнуто, что стратегическое партнерство между двумя странами находится на высоком уровне, а Межправительственная комиссия в рамках институционального сотрудничества является важной платформой для координации двустороннего взаимодействия и развития приоритетных направлений.

С. Бабаев отметил, что сотрудничество в сфере транспорта и транзита, особенно в рамках Среднего коридора, соединяющего Азию и Европу, включая железную дорогу Баку-Тбилиси-Карс и другие логистические маршруты, вносит значительный вклад в расширение региональной торговли и повышение устойчивости цепочек поставок. Министр подчеркнул важность усиления координации транзитной политики в этом направлении.

Он также затронул стратегические региональные энергетические проекты, отметив, что Зеленый энергетический коридор Каспий-Черное море-Европа, а также энергетический коридор Азербайджан-Грузия-Турция-Болгария имеют важное значение для углубления регионального сотрудничества, и подчеркнул необходимость ускорения их реализации и привлечения международного финансирования.

В ходе встречи также состоялся обмен мнениями по вопросам реформ в сфере государственных финансов, укрепления фискальной устойчивости, механизмов государственно-частного партнерства и сотрудничества с международными финансовыми институтами. Подчеркнута важность усиления координации по региональным проектам. Стороны договорились в ближайшее время подготовить и подписать меморандум о сотрудничестве между министерствами финансов двух стран.

В рамках мероприятия заместитель министра финансов Хималай Мамишов провел встречу с представителями министерства финансов Китайской Народной Республики. Было отмечено динамичное развитие отношений между Азербайджаном и Китаем, основанных на политическом доверии, а также растущем сотрудничестве в сферах энергетики, транспорта и цифровой трансформации. Подчеркнута заинтересованность Азербайджана в дальнейшем укреплении партнерства с Китаем как в двустороннем, так и в многостороннем формате, в том числе в рамках АБР.

Также была подтверждена приверженность Азербайджана укреплению транспортно-логистических связей, устойчивому развитию и региональной интеграции. В ходе встречи было отмечено, что более активное участие китайских компаний в индустриальных зонах Азербайджана, а также расширение сотрудничества в сферах производства, "зеленых" технологий, цифровой экономики и логистики соответствует стратегическим интересам страны.

Х. Мамишов подчеркнул, что Китай является одним из основных торговых партнеров Азербайджана, отметив наличие значительного потенциала для дальнейшего расширения экономического сотрудничества. Особое внимание было уделено диверсификации экспорта и увеличению товарооборота в ненефтяном секторе.

Китайская сторона предложила рассмотреть возможность членства Азербайджана в Банке развития Шанхайской организации сотрудничества.

Кроме того, Х. Мамишов встретился с главным инвестиционным директором Азиатского банка инфраструктурных инвестиций (АБИИ) Константином Лимитовским. Было отмечено успешное развитие сотрудничества между Азербайджаном и АБИИ, который выступает одним из ключевых международных финансовых партнеров страны в сфере развития инфраструктуры и "зеленого" перехода.

Заместитель министра отметил, что Азербайджан, являясь одним из учредителей АБИИ с 2016 года, успешно развивает сотрудничество с Банком в соответствии с "Национальными приоритетами социально-экономического развития до 2030 года". Также была подтверждена приверженность Совместному заявлению, подписанному в сентябре 2025 года.

На встрече было отмечено финансирование АБИИ ряда проектов, включая газопровод TANAP, солнечные электростанции "Банка" и "Билясувар", а также другие инициативы.

Стороны подчеркнули важность расширения сотрудничества в таких приоритетных направлениях, как развитие Бакинского метрополитена, устойчивая инфраструктура, "зеленая" энергетика, климатическое финансирование, государственно-частное партнерство и цифровая инфраструктура. Также обсуждались вопросы диверсификации финансовых инструментов и укрепления регионального взаимодействия.

В рамках заседания представители делегации Азербайджана также приняли участие в мероприятии CAREC (Центральноазиатское региональное экономическое сотрудничество) под названием "Связывание регионов через туризм".

На сессии под модерацией странового директора АБР по Азербайджану Суннии Дуррани-Джамал было отмечено, что доля туризма в мировом ВВП в настоящее время составляет около 10%, и существует значительный потенциал для увеличения этого показателя до 13% в регионе CAREC к 2030 году. Для достижения этой цели подчеркнута важность скоординированных действий стран региона.

Отмечено, что для развития туризма важно определить сравнительные преимущества стран региона, сформировать единые туристические маршруты, внедрить унифицированные визовые механизмы и упростить процедуры пересечения границ. Также была подчеркнута необходимость широкого внедрения цифровых инструментов и продвижения региона как единого туристического пространства.

Кроме того, важным фактором названо повышение активности частного сектора в сфере туризма и создание благоприятной бизнес-среды.

В завершение было отмечено, что АБР готов оказывать поддержку странам региона в развитии туристического сектора и укреплении региональной интеграции.