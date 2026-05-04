Президент Ильхам Алиев примет участие в 8-м саммите "Европейского политического сообщества" в Ереване по видеосвязи
Президент Ильхам Алиев примет участие в 8-м саммите "Европейского политического сообщества" в Ереване по видеосвязи
Президент Азербайджана Ильхам Алиев примет участие в 8-м саммите "Европейского политического сообщества", проходящем сегодня в Ереване, по видеосвязи.
Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на Trend.
Отметим, что 8-й саммит Европейского политического сообщества состоится под девизом "Строим будущее: единство и стабильность в Европе".
Саммит объединит европейских лидеров и руководителей международных организаций.
Обсуждения в Ереване будут сосредоточены на укреплении демократической устойчивости, развитии связности, а также усилении экономической и энергетической безопасности с учетом меняющейся архитектуры безопасности и региональных вызовов.
