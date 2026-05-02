Какой будет погода в Азербайджане завтра?

3 мая в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии, временами усиливающийся северо-западный ветер днем сменится умеренным северо-восточным ветром.

Температура воздуха ночью составит от +10 до +13°, днем от +14 до +18°. Атмосферное давление - 763 мм ртутного столба, относительная влажность - 65-75%.

В большинстве районов Азербайджана будет преимущественно без осадков, однако со второй половины дня в некоторых горных и предгорных районах возможны кратковременные осадки. В отдельных местах осадки могут быть интенсивными, возможны грозы и град. Местами ожидается туман. Будет дуть умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит от +10 до +15°, днем от +18 до +23°, в горах ночью от +3 до +8°, днем от +13 до +18°.

Отметим, что с текущей погодой можно ознакомиться на Weather.day.az