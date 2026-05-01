На дорогах ухудшится видимость - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Обнародована ситуация, ожидаемая завтра на магистральных автомобильных дорогах Азербайджана.
Об этом Day.Az сообщили в Национальной гидрометеорологической службе.
2 мая в ночные и утренние часы в некоторых горных и предгорных районах из-за тумана на магистральных автодорогах ожидается ограничение видимости до 500-1000 метров.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре