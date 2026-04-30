В Балакене обнаружен древний албанский храм

В Балакене обнаружен памятник, который предположительно относится к албанскому храму V-VII веков.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом рассказал старший научный сотрудник Шекинского регионального научного центра НАНА, кандидат исторических наук Акиф Мамедли.

По словам А. Мамедли, вновь выявленный древний памятник расположен на территории села Махмалар, в ореховом саду одного из местных жителей, в заросшей местности, и был обнаружен самим учёным.

Он предполагает, что ранее не зарегистрированный храм относится к албанским церквям V-VII веков.

Как и другие албанские храмы, новый найденный памятник имеет прямоугольную форму. У прямоугольной однонефной церкви алтарная часть сохранилась, однако вход и передняя часть разрушены.