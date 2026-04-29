Стала известна причина задержек посылок с Temu в Азербайджане

В Азербайджане в последнее время резко увеличился объем грузов, доставляемых через платформу Temu. Без предварительного предоставления электронных данных за короткий срок в аэропорт поступали большие партии товаров. Это сделало необходимой проверку адресов и содержимого посылок.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил председатель Государственного таможенного комитета Шахин Багиров в ходе обсуждения законопроекта о внесении изменений в Таможенный кодекс на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

Он отметил, что в рамках электронной торговли в страну могут ввозиться не только потребительские товары, но и лекарства, психотропные вещества и другие потенциально рискованные продукты.

"Поэтому таможенный контроль необходим. Если мы не будем тщательно проверять грузы, это вызовет обоснованную критику со стороны общества и депутатов. Именно по этой причине в течение определенного времени - примерно двух недель - возникли задержки с товарами, доставленными через Temu. Однако сейчас вопрос решен за счет наших ресурсов. В то же время перед Temu поставлено требование заранее предоставлять соответствующие данные".