Почему сократилось число набравших максимальный балл на экзамене?

Выпускные экзамены, проведенные 9 и 15 марта 2026 года, уже некоторое время остаются одной из ключевых тем в образовательной повестке.

Об этом в комментарии Day.Az заявил образовательный эксперт Эльмин Нури.

Он объяснил причины снижения числа участников, набравших максимальный балл на выпускных экзаменах.

По словам эксперта, основная причина обсуждений - разногласия относительно того, была ли разница в уровне сложности заданий на экзаменах, проведенных в эти две даты.

"Государственный экзаменационный центр в своих официальных заявлениях отмечает, что такой разницы нет и задания не были усложнены по сравнению с предыдущими годами. Однако многие учителя и репетиторы утверждают, что экзамены, особенно отдельные вопросы, стали более сложными, и учащиеся испытывали трудности с распределением времени.

Важно объективно подходить к аргументам обеих сторон. С одной стороны - официальный орган, организующий экзаменационный процесс и опирающийся на статистический анализ, с другой - опытные преподаватели, много лет занимающиеся подготовкой абитуриентов. Однако нельзя игнорировать и результаты. Так, в текущем году по итогам двух экзаменов максимальный балл набрали всего 11 человек, тогда как в предыдущие годы этот показатель составлял 45, а в некоторые годы превышал 50. Это дает основания предполагать наличие определенных различий, поскольку резкое изменение интеллектуального уровня учащихся за один год представляется маловероятным", - отметил он.

Нури добавил, что, поскольку система образования строится на принципах постепенного и последовательного развития, столь резкие различия в результатах чаще всего связаны с механизмами оценивания или уровнем сложности заданий.

"Если и на предстоящих блоковых экзаменах будет наблюдаться аналогичный уровень сложности, это может привести к снижению общих результатов и, как следствие, к уменьшению проходных баллов при выборе специальностей. Это, в свою очередь, повлияет как на стратегию выбора абитуриентов, так и на общую динамику процесса поступления в высшие учебные заведения", - подчеркнул он.

Насими Алескерли