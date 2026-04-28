Турция и Армения обсудили восстановление железной дороги Гюмри-Карс

28 апреля в Карсе состоялось заседание армяно-турецкой совместной рабочей группы по восстановлению и эксплуатации железной дороги Гюмри-Карс.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщили в пресс-службе МИД Армении.

"В контексте расширения транспортных коммуникаций в регионе стороны подчеркнули важность скорейшего ввода Гюмри-Карской железной дороги в эксплуатацию", - подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве.