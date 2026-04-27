Названо число участников просветительских тренингов в рамках WUF13

В рамках подготовки к XIII Всемирному форуму городов (WUF13) в Баку проводятся просветительские тренинги, направленные на обеспечение инклюзивности и повышение уровня осведомлённости персонала.

Как сообщает Day.Az, об этом заявила менеджер по мероприятиям по доступности и инклюзивности Операционной компании "WUF13 Азербайджан" Лейла Сафарли в ходе информационной сессии для представителей СМИ, организованной в Университете ADA в рамках подготовки к форуму.

По её словам, разработаны обучающие материалы и уже начато их внедрение, охватывающее в общей сложности 4200 человек.

Она уточнила, что обучение проводится для водителей автобусов и такси (800 человек), сотрудников служб безопасности (200 человек), волонтёров (3000 человек), работников аэропорта (100 человек) и персонала службы приёма гостей (70 человек).

Лейла Сафарли подчеркнула, что основная цель тренингов заключается в формировании инклюзивной среды и повышении качества обслуживания в рамках подготовки к международному форуму.