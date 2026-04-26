Элитные отели Лондона терпят убытки из-за Ирана

Один из самых престижных гостиничных сегментов Лондона столкнулся с заметным снижением числа гостей из стран Ближнего Востока. Как передает Day.Az со ссылкой на Financial Times, причиной стала напряжённая ситуация вокруг Ирана.

По данным издания, элитные отели британской столицы испытывают сложности с реализацией самых дорогих номеров из-за уменьшения числа бронирований со стороны состоятельных ближневосточных клиентов.

Представители отрасли связывают эту тенденцию с последствиями иранского кризиса. Управляющий директор отеля The Langham Стефан Сеннихсен отметил, что показатели бизнеса "резко ухудшились" с начала конфликта в Персидском заливе. Стоимость проживания в люксовых номерах там достигает почти 6 тысяч фунтов за ночь.

Схожую ситуацию фиксируют и в отеле The Beaumont Mayfair, расположенном в одном из самых престижных районов Лондона. Генеральный директор Стюарт Проктер признал, что гостиничный сектор переживает "тяжёлый период", подчеркнув зависимость бизнеса от туристов из ОАЭ.

Консультант по элитному туризму Пол Чарльз также предупредил, что сокращение потока гостей с Ближнего Востока начинает подрывать бизнес-модель ведущих отелей города.

Согласно данным аналитической компании Lighthouse Intelligence, цены на проживание в пятизвёздочных гостиницах Лондона в период с марта по июль снизились на 13% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.