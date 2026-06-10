В Азербайджане выросла средняя зарплата

Среднемесячная номинальная заработная плата в Азербайджане в январе-апреле 2026 года составила 1172,1 маната.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Государственный комитет по статистике.

По сравнению с аналогичным периодом 2025 года показатель вырос на 6,5 процента.

Отметим, что в январе-мае текущего года в Азербайджане произведен валовой внутренний продукт (ВВП) на сумму 51 млрд 783,8 млн манатов. Этот показатель соответствует уровню аналогичного периода прошлого года.

Кроме того, за указанный период номинальные доходы населения составили 37 млрд 699,8 млн манатов.