https://news.day.az/world/1850225.html В США енот свалился с потолка на туристов - ВИДЕО В одном из аэропортов США енот неожиданно свалился с потолка прямо к ожидавшим рейс пассажирам. Как передает Day.Az, соответствующее видео распространилось в социальных сетях. После инцидента администрация аэропорта вызвала службу по отлову диких животных. При этом пассажирам не предложили ни компенсаций, ни скидок.
В США енот свалился с потолка на туристов - ВИДЕО
В одном из аэропортов США енот неожиданно свалился с потолка прямо к ожидавшим рейс пассажирам.
Как передает Day.Az, соответствующее видео распространилось в социальных сетях.
После инцидента администрация аэропорта вызвала службу по отлову диких животных. При этом пассажирам не предложили ни компенсаций, ни скидок. Многие отнеслись к произошедшему с юмором, отметив, что необычный гость сделал ожидание рейса гораздо интереснее.
Каким образом енот оказался под потолком здания аэропорта, пока остается неизвестным.
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