https://news.day.az/world/1850225.html

В США енот свалился с потолка на туристов - ВИДЕО

В одном из аэропортов США енот неожиданно свалился с потолка прямо к ожидавшим рейс пассажирам. Как передает Day.Az, соответствующее видео распространилось в социальных сетях. После инцидента администрация аэропорта вызвала службу по отлову диких животных. При этом пассажирам не предложили ни компенсаций, ни скидок.