https://news.day.az/world/1850269.html Автомобиль въехал в толпу на мероприятии в Берлине, есть пострадавшие В Берлине автомобиль въехал в толпу людей неподалеку от места проведения мероприятия Christopher Street Day (CSD). Инцидент произошел около 22:00 по местному времени. Как сообщает Day.Az со ссылкой на BILD, в результате происшествия пострадали несколько человек. Полиция пока не подтвердила причины и мотивы произошедшего.
Автомобиль въехал в толпу на мероприятии в Берлине, есть пострадавшие
В Берлине автомобиль въехал в толпу людей. Инцидент произошел около 22:00 по местному времени.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на BILD, в результате происшествия пострадали несколько человек.
Полиция пока не подтвердила причины и мотивы произошедшего.
Экстренные службы объявили о происшествии с большим количеством пострадавших и направили на место десятки сотрудников.
Обстоятельства инцидента выясняются.
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