Автомобиль въехал в толпу на мероприятии в Берлине, есть пострадавшие

В Берлине автомобиль въехал в толпу людей. Инцидент произошел около 22:00 по местному времени.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на BILD, в результате происшествия пострадали несколько человек.

Полиция пока не подтвердила причины и мотивы произошедшего.

Экстренные службы объявили о происшествии с большим количеством пострадавших и направили на место десятки сотрудников.

Обстоятельства инцидента выясняются.