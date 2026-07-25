https://news.day.az/sport/1850229.html Майк Тайсон назвал величайшего футболиста Американский боксер Майк Тайсон назвал Диего Марадону величайшим футболистом. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом передает The Ring. "Я всегда буду считать Марадону величайшим игроком в истории. Но то, что он величайший, не означает, что Месси не величайший. Я знаю Марадону, но не знаю Месси. Я уважаю и люблю его.

Майк Тайсон назвал величайшего футболиста

Спорт, 25 июля 2026 17:45 (UTC +04:00) 9 670
Майк Тайсон назвал величайшего футболиста

Американский боксер Майк Тайсон назвал Диего Марадону величайшим футболистом.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом передает The Ring.

"Я всегда буду считать Марадону величайшим игроком в истории. Но то, что он величайший, не означает, что Месси не величайший. Я знаю Марадону, но не знаю Месси. Я уважаю и люблю его. Но не знаю его так, как знал Марадону", - сказал Тайсон.

На чемпионате мира - 2026 Месси забил восемь мячей, оказавший на второй позиции после Килиана Мбаппе, на счету которого десять голов.

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