Иссык-Куль: священное озеро Кыргызстана, в которое хочется вернуться - ФОТО - ВИДЕО

Бескрайняя гладь воды, уходящая к горизонту, прохладный горный воздух и величественные хребты Тянь-Шаня вокруг - именно таким увидели Иссык-Куль представители азербайджанских СМИ во время медиа-тура, организованного кыргызской стороной, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Это озеро не случайно называют одной из главных природных жемчужин Кыргызстана. Для кыргызского народа Иссык-Куль испокон веков считается священным местом. По преданиям, вплоть до конца XIX века местные жители даже не купались в его водах. Они приходили к берегу, чтобы умыться, помолиться и почтить озеро, считая его священным. Историки отмечают, что первые традиции купания появились лишь после переселения сюда русских.

Несмотря на то, что Иссык-Куль расположен высоко в горах, он никогда не замерзает. Именно поэтому его название переводят как "теплое озеро". Однако "теплое" здесь вовсе не означает горячее. Даже в разгар лета вода остается прохладной, освежающей и бодрящей. Тем, кто привык к теплому Каспийскому морю, вода Иссык-Куля покажется заметно холоднее, но именно эта свежесть делает каждое погружение особенно приятным.

Главный туристический сезон приходится на июль и август. В последние годы благодаря более теплой погоде первые отдыхающие приезжают уже в мае, хотя вода в это время все еще остается довольно прохладной.

Иссык-Куль завораживает не только своими пейзажами, но и необычными природными особенностями. Более 170 рек и многочисленные подземные источники питают озеро, однако из него не вытекает ни одной реки. Благодаря этому здесь сформировалась уникальная экосистема, требующая особенно бережного отношения.

С озером связано и немало красивых историй. Одну из самых известных популяризировали Ильф и Петров в романе "Двенадцать стульев", где упоминается легенда о том, что сердце прекрасной девушки согрело воды Иссык-Куля. Местные жители отмечают, что главное чудо озера - вовсе не мифы, а его удивительная способность менять оттенок воды в зависимости от цвета неба: от насыщенно-бирюзового до глубокого синего.

Особое внимание в Кыргызстане уделяют сохранению природы Иссык-Куля. По инициативе Президента страны регулярно проводятся рейды по борьбе с браконьерством, во время которых из озера извлекают незаконно установленные рыболовные сети. Сообщается, что глава государства также лично принимает участие в подобных экологических акциях.

Для защиты уникальной экосистемы введен целый ряд ограничений. Запрещено подъезжать на автомобилях непосредственно к береговой линии, мыть транспорт рядом с озером и купать домашних животных. Кроме того, власти последовательно сокращают использование пластиковых пакетов и других материалов, загрязняющих окружающую среду.

Одновременно реализуются программы по восстановлению популяции местных видов рыбы. Для некоторых из них действует мораторий на промышленный вылов. В частности, специалисты отмечают постепенное восстановление численности знаменитого иссык-кульского чебачка, который считается одним из символов озера.

Для участников медиа-тура знакомство с Иссык-Кулем стало возможностью увидеть место, где первозданная природа, богатая история и бережное отношение к окружающей среде создают особую атмосферу. Здесь хочется не просто сделать красивые фотографии, а задержаться подольше, вдохнуть свежий горный воздух и хотя бы раз окунуться в прозрачную прохладную воду одного из самых известных озер Центральной Азии.