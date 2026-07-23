Взрыв на станции метро в Барселоне: есть пострадавшие - ВИДЕО

Восемь человек пострадали в результате взрыва газа и последующего пожара на станции метро "Пласа-де-Санс" в Барселоне.

Как передает Day.Az со ссылкой на El País, инцидент произошел во время проведения ремонтных работ. Рабочие случайно повредили газопровод, после чего при попытке устранить утечку произошел взрыв, спровоцировавший сильное возгорание.

Пожар удалось локализовать. Все пострадавшие являются рабочими, участвовавшими в ремонте. Двое из них находятся в тяжелом состоянии, еще шестеро получили травмы легкой и средней степени тяжести.

Все пострадавшие были доставлены в больницы.