https://news.day.az/world/1849658.html В Индии набирает силу молодежное протестное движение В Индии стремительно набирает популярность молодежное протестное движение, участники которого называют себя "Тараканами" (Cockroaches). Изначально возникшая как интернет-шутка кампания превратилась в одну из крупнейших акций протеста последних лет, направленную против политики правительства премьер-министра Нарендры Моди.

В Индии набирает силу молодежное протестное движение

В мире, 22 июля 2026 23:55 (UTC +04:00) 813
В Индии набирает силу молодежное протестное движение

В Индии стремительно набирает популярность молодежное протестное движение, участники которого называют себя "Тараканами" (Cockroaches). Изначально возникшая как интернет-шутка кампания превратилась в одну из крупнейших акций протеста последних лет, направленную против политики правительства премьер-министра Нарендры Моди.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Associated Press, поводом для протестов стали многочисленные случаи утечек заданий вступительных экзаменов в медицинские вузы и на государственную службу. Для миллионов молодых индийцев эти экзамены являются ключом к получению образования и стабильной работы. Скандалы с утечками неоднократно приводили к отмене или повторному проведению испытаний.

Название движения появилось после высказывания председателя Верховного суда Индии Сурьи Канта, который во время одного из судебных заседаний сравнил часть безработной молодежи с "тараканами". Это вызвало широкий резонанс в социальных сетях. Студент Бостонского университета Абхиджит Дипке запустил инициативу Cockroach People's Party ("Народная партия тараканов"), а символ "таракана" быстро стал знаком стойкости и протеста.

По данным СМИ, всего за несколько дней страницы движения в Instagram привлекли более 21 млн подписчиков. Участники публиковали сатирические материалы, критикуя власти за высокий уровень безработицы, нехватку рабочих мест и экономические трудности.

В июне протесты вышли за пределы социальных сетей. После возвращения Дипке в Индию начались акции в крупнейших городах и университетах страны. Одним из главных требований протестующих стала отставка министра образования Дхармендры Прадхана, реформа системы проведения экзаменов и компенсации семьям студентов, покончивших с собой после скандалов с утечками экзаменационных материалов.

В последние недели протестное движение значительно расширилось. К студентам присоединились представители других профессий, а также семьи с детьми. Дополнительный импульс протестам придало участие известного общественного деятеля Сонама Вангчука, который объявил голодовку.

На этой неделе тысячи демонстрантов попытались пройти к зданию парламента в Нью-Дели. Полиция применила слезоточивый газ и дубинки для разгона протестующих, что вызвало новую волну критики в адрес властей.

Под давлением общественности представители правительства впервые встретились с лидерами движения, однако переговоры не привели к снижению напряженности. Позднее министр образования заявил, что власти намерены рассмотреть все "обоснованные требования молодежи", однако вопрос о его возможной отставке остается открытым.

Как отмечают наблюдатели, движение "Тараканы" стало одним из самых серьезных вызовов для правительства Нарендры Моди за последние годы. По мнению экспертов, учитывая, что значительную часть электората Индии составляют граждане моложе 35 лет, растущее недовольство молодежи может оказать заметное влияние на политическую ситуацию в стране перед будущими выборами.

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