Аргентинский форвард "Интер Майами" Лионель Месси пропустит старт клубного сезона. Об этом сообщает ESPN, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

39-летний футболист вместе с партнером по команде Родриго де Полем попросил дать им отдохнуть после чемпионата мира. Игроки пропустят домашний матч против "Чикаго Файр" 23 июля и выездную встречу с "Монреалем" 26 июля. Также аргентинцы не примут участия в Матче звезд MLS 29 июля.

Месси вышел в стартовом составе во всех восьми матчах сборной Аргентины на чемпионате мира-2026. Де Поль сыграл в семи встречах из восьми. Международная федерация ассоциаций профессиональных футболистов рекомендует 21-дневный период отдыха по окончании каждого сезона по медицинским показаниям.